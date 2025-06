Solofra sotto assedio | la CGIL accusa Basta con l’illegalità normalizzata

Solofra, cuore pulsante dell’industria conciaria campana, si trova sotto assedio. La CGIL, con fermezza, denuncia l’illegalità ormai normalizzata che minaccia il suo prestigio e futuro. La FILCTEM CGIL di Avellino esprime forte preoccupazione e condanna per le recenti scoperte emerse dall’indagine della Guardia di Finanza, che mettono in discussione la legalità di un settore strategico. Bisogna agire subito per ripristinare trasparenza e legalità, proteggendo il lavoro e il territorio.

La FILCTEM CGIL di Avellino esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per i gravi fatti emersi, ancora una volta, nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza sul polo conciario di Solofra, emblema produttivo dell’Irpinia e dell’intera Campania. Le indagini, che hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

