‘Solo Danza’ porta Broadway in Irpinia | lo spettacolo alla Cavea di Venticano

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore dell’Irpinia! L’Associazione Solo Danza di Venticano, guidata dalla talentuosa Maestra Mirella Limotta, porta in scena “Broadway Show” nella suggestiva Cavea Teatrale. Un viaggio tra musica, danza e spettacolo che trasformerà la sera di sabato 28 giugno in un sogno in technicolor. Perché Broadway? Perché rappresenta il fascino senza tempo del palcoscenico, e questa sera…

Tempo di lettura: < 1 minuto L'Associazione Sportiva Dilettantistica Solo Danza di Venticano, diretta dalla Maestra Mirella Limotta, sabato 28 giugno ore 21:00 mette in scena "Broadway show" nella meravigliosa Cavea Teatrale di Venticano (Av). "Perché Broadway? Perché Broadway è un sogno in technicolor che danza tra le luci della ribalta e il profumo delle quinte da oltre un secolo. È un'idea capace di coniugare teatro, cinema, musica, danza, canto e comicità. È il luccichio sfavillante delle luci sui corpetti paiettati delle ballerine, il luogo dove ogni passo racconta e ogni sipario custodisce meraviglia.

