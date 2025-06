Solo 1 cittadino su 5 legge le etichette | serve più informazione e trasparenza

Solo 1 cittadino su 5 legge le etichette alimentari, evidenziando una grave mancanza di informazione e trasparenza. Nonostante il 54% degli italiani segua un'alimentazione sostenibile e l'84% sia molto interessato alla propria salute, il 79% non conosce la ripartizione calorica corretta. Questi dati sottolineano l'importanza di promuovere una maggiore consapevolezza sul cibo che consumiamo, affinché ogni scelta alimentare sia davvero informata e responsabile.

Di Monica Sozzi, del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, inserito nel sito ASviS del 16 06 2025. Il 54% dei cittadini italiani intervistati in un’indagine afferma di seguire un’alimentazione sostenibile e l’84% dice di essere molto interessato alla propria salute, eppure  la conoscenza della composizione di una dieta equilibrata è scarsa, con il 79% che non conosce la ripartizione calorica corretta. Sono i dati del sondaggio Nutrizione sostenibile e lotta agli sprechi. Il punto di vista dei cittadini, presentata a Roma il 29 maggio 2025, che rientra nel progetto nazionale Nutrizione sostenibile e lotta agli sprechi, promosso da Cittadinanzattiva  con la collaborazione scientifica dell’EngageMinds Hub dell’ UniversitĂ Cattolica del Sacro Cuore  e il contributo non condizionante dell’ Unione italiana olio di palma sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

