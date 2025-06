Solitudine salute e bisogno di aiuto | ecco come sono gli anziani di Bergamo

Nella città di Bergamo, gli anziani vivono un equilibrio delicato tra serenità e fragilità, alimentato dal desiderio di partecipare e sentirsi ancora protagonisti. La ricerca svela cinque ritratti emblematici di una popolazione in evoluzione, dove solitudine, salute e bisogno di aiuto si intrecciano in un racconto che invita a riflettere sulle sfide e le speranze di chi ha costruito il nostro passato e merita il nostro impegno per il futuro.

LA RICERCA. Gli anziani bergamaschi tra serenità, fragilità e desiderio di partecipazione: cinque ritratti per comprendere una popolazione che cambia.

