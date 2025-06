Soddisfazione bipartisan in città | Ma occorre la certezza economica

In un clima di soddisfazione bipartisan, si apre una nuova fase per il futuro di Monza e della sua mobilità. La giornata di oggi rappresenta un punto di svolta nella prolungamento della metropolitana 5, con l’impegno condiviso di tutte le parti coinvolte. Tuttavia, come sottolinea il senatore Romeo, ottenere la certezza economica resta fondamentale per realizzare con successo questo ambizioso progetto.

"Una giornata di svolta per il prolungamento della metropolitana 5 fino a Monza", dice il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier, il senatore monzese Massimiliano Romeo, che sottolinea l'impegno del ministro "nel voler realizzare l'intera tratta con tutte le 11 fermate previste" e "lo spirito collaborativo, e pragmatico, che si è instaurato tra le varie amministrazioni comunali, la Regione Lombardia, convocate al tavolo, e il Mit, per arrivare tutti insieme verso l'epilogo atteso da anni da tutto il territorio". "Questa infrastruttura rappresenta una battaglia storica della Lega, condotta con un grande gioco di squadra tra Regione Lombardia, enti locali e parlamentari lombardi, tra cui il sottoscritto che è stato tra i promotori, nel 2018, nel reperire i fondi statali per l'avvio concreto del progetto", rivendica Romeo.

