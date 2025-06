Società prestanome per evadere le imposte maxi-sequestro da oltre nove milioni al grossista del pesce per ristoranti cinesi e giapponesi di Torino

Un'operazione che scuote il mondo della ristorazione e dell'imprenditoria: i militari della Guardia di Finanza di Torino hanno messo sotto sequestro oltre nove milioni di euro a un grossista del pesce, coinvolto in un maxi sistema di evasione fiscale attraverso società fittizie. Questa operazione dimostra come le autorità siano sempre più vigili nel smascherare pratiche illecite e tutelare la legalità. La vicenda continua a far parlare di sé, evidenziando i rischi di pratiche illegali nel settore.

A fine giugno 2025 i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Torino hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, per circa 9,2 milioni di euro, nei confronti di quattro indagati per la commissione di molteplici reati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

