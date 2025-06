Smoke – Tracce di fuoco la recensione | tanto fumo e molto arrosto per la serie con Taron Egerton

Se siete appassionati di storie avvincenti basate su personaggi complessi e trame avvolgenti, "Smoke - Tracce di fuoco" è la serie che fa per voi. Dopo il successo di "Black Bird", Dennis Lehane e Taron Egerton tornano a collaborare, portando sul piccolo schermo un mix di suspense e introspezione. Ambientata a Boston e ispirata a eventi reali, questa miniserie promette di catturare l’attenzione di ogni amante del cinema e della narrativa noir. Preparatevi a scoprire un mondo di fumo e fuoco, dove nulla è come sembra.

Dopo Black Bird, Dennis Lehane e Taron Egerton tornano a collaborare insieme per un'altra miniserie che, partendo da uno spunto reale, è un riuscito studio sui personaggi. Su Apple TV+. È altamente probabile che se amate il cinema vi siate già imbattuti in una qualche pellicola tratta da un romanzo dello showrunner di Smoke - Tracce di fuoco, Dennis Lehane. Bostoniano di ovvie origini irlandesi, Lehane è l'autore di romanzi da cui sono nati film come Mystic River, Shutter Island e Gone baby gone. Storie non semplici popolate da personaggi complicati. Che sono un po' il trait d'union dei suoi lavori.