smascherata la truffa un broker finisce nei guai

Una truffa smascherata, un broker nei guai e automobilisti ignari che circolano senza copertura assicurativa. La Polizia Locale di Ascoli ha scoperto un ingegnoso sistema di raggiri che aveva ingannato molte persone, grazie ai controlli con il dispositivo Targa System. La verità è venuta a galla, evidenziando come la frode possa mettere a rischio la sicurezza di tutti. Ecco cosa è successo.

Ignari automobilisti circolavano tranquillamente su strada convinti di essere in possesso di regolare copertura assicurativa Rca mentre invece, a loro insaputa, ne erano sprovvisti. A scoprire il fine meccanismo, connotato da artifizi e raggiri per conseguire ingiusto profitto con altrui danno, denunciando due soggetti, è stata la Polizia Locale di Ascoli. Nell’ambito dei consueti controlli di polizia stradale con dispositivo Targa System, in grado di verificare in tempo reale, mediante accesso diretto ai pubblici registri, la regolaritĂ dei documenti di circolazione, gli agenti della Caserma Dionisi hanno riscontrato che diverse persone si ponevano alla guida privi di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it