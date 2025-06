Sit in di Cgil davanti gli uffici giudiziari per sensibilizzare il ministero su problemi non più rinviabili

Sit-in della CGIL davanti agli uffici giudiziari per richiamare l’attenzione del Ministero su questioni urgenti: carenza di organici, mancata valorizzazione del personale, contratti precari e un CCNL fermo al 2010. Le sfide quotidiane delle lavoratrici e dei lavoratori richiedono interventi immediati e concreti. È giunto il momento di ascoltare e agire per un sistema giudiziario più equo e sostenibile per tutti.

Dalla scopertura degli organici, alla mancata valorizzazione economica e professionale del personale, passando per i troppi contratti a tempo determinato e, non da ultimo, un contratto collettivo integrativo fermo al 2010. Queste e tante altre sono le difficoltà che quotidianamente le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: cgil - davanti - uffici - giudiziari

Anche Conte al presidio davanti al petrolchimico, Cgil: "Lottiamo per contrastare il piano di dismissione di Eni" - Ieri pomeriggio, un affollato presidio di lavoratori del petrolchimico di Ravenna, promosso dalla Cgil, ha manifestato davanti ai tornelli dello stabilimento Eni di via Baiona.

Si è svolto questa mattina un presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Aosta in concomitanza con lo sciopero indetto da FP-CGIL e UIL-PA per denunciare la cronica mancanza di personale negli uffici giudiziari valdostani.... Vai su X

Giovedì abbiamo chiuso la campagna referendaria come Slc Cgil a via Ostiense, con Sabina Di Marco (Slc Cgil) e Diana Agostinello (Cgil Roma e Lazio) davanti al Dams di Roma Tre, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori della produzione culturale, con la mu Vai su Facebook

Giustizia, l’allarme dei precari: “A rischio 149 posti a Taranto”; Giustizia, presidi in tutta la Calabria il 30 giugno e il primo luglio; Giustizia, presidi anche a Cagliari e Nuoro davanti ai Tribunali: Servono stabilizzazioni.

Giustizia, presidi in tutta la Calabria il 30 giugno e il primo luglio - Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi terranno lunedì 30 giugno e martedì primo luglio sit in nei pressi degli uffici giudiziari di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza, ... Da catanzaroinforma.it

Sit-in davanti al Tribunale di Palermo martedì 1 luglio per la stabilizzazione dei precari dell’ufficio per il Processo - Riparte la mobilitazione per la stabilizzazione dei precari dell’Ufficio per il Processo. Scrive blogsicilia.it