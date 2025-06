Sistema Bus Rapid Transit a Bari ok alla linea Blu-bis | Disegnato nuovo tassello del progetto

Bari si prepara a rivoluzionare il proprio sistema di mobilità con l’approvazione della linea Blu Bis del sistema Bus Rapid Transit. Questo nuovo tracciato rappresenta un passo importante nell’ampliare e migliorare la rete, collegando il cuore della città con zone strategiche come Lamasinata e la Fiera del Levante. Un tassello fondamentale che promette di rendere il trasporto pubblico più efficiente, sostenibile e vicinissimo alle esigenze dei cittadini.

Il nuovo tracciato permetterà l’estensione della rete di Bus Rapid Transit, attraverso la connessione del capolinea di 'Maratona' delle linee Blu e Verde, sito nei pressi della Fiera del Levante, con il nuovo capolinea 'Lamasinata'. Nell'ambito del nuovo sistema di trasporto pubblico urbano Brt. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: sistema - rapid - transit - bari

Brt a Bari, Comune candida progetto per nuova linea; Bari, partono i lavori per la Bus Rapid Transit e crescono i dubbi a San Pasquale: «Progetto poco chiaro»; Cantieri del Bus Rapid Transit anche a Japigia: allestimento tra via Caldarola e Toscanini.

Bus Rapid Transit: in arrivo un finanziamento per Bari e Taranto - In arrivo dalla Regione Puglia un finanziamento per il sistema Bus Rapid Transit nelle città di Bari e Taranto La Sezione Trasporto pubblico locale e Intermodalità della Regione Puglia ha dato ... Riporta trmtv.it

Bari, la Regione stanzia 14 milioni di euro per sperimentazione Bus Rapid Transit - negoziale con le Amministrazioni comunali di Bari e Taranto per sostenere l’attuazione del sistema Bus Rapid Transit (BRT) urbano ... Lo riporta baritoday.it