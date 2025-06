Sinner terremoto nello staff | fuori preparatore e fisioterapista Cosa c' è dietro?

L’addio improvviso di Sinner allo staff, con la separazione da preparatore e fisioterapista, segna un cambiamento significativo per il campione altoatesino. Con meno di un anno insieme, questa decisione solleva molte domande su cosa ci sia dietro, alimentando sospetti di tensioni o nuove strategie. È un momento cruciale che potrebbe ridisegnare il futuro di Jannik e il suo percorso professionale. Cosa riserveranno le prossime mosse?

Il campione altoatesino si separa dal preparatore Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio: erano entrati nello staff meno di un anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner, terremoto nello staff: fuori preparatore e fisioterapista. Cosa c'è dietro?

ULTIM'ORA TENNIS Cambiano preparatore e fisioterapista di #Sinner Fuori dallo staff Marco Panichi e Ulises Badio #SkySport #SkyTennis Vai su X

