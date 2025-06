Sinner svolta nello staff | via il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio

Le novità nello staff di Jannik Sinner scuotono il mondo del tennis: via il preparatore Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. Con questi importanti cambiamenti, il giovane talento italiano si prepara ad affrontare Wimbledon 2025 con nuove energie e strategie. La strada verso il successo continua a evolversi, lasciando intravedere un futuro ancora più brillante per il campione altoatesino.

