Sinner sorriso ritrovato e primi colpi sul Centrale di Wimbledon | guarda il video

Mentre il sole splende sul Campo Centrale di Wimbledon, Jannik Sinner si prepara con determinazione e un sorriso che rivela la sua voglia di riscattarsi. Dopo la delusione di Halle, l’azzurro affila le sue armi in vista dell’esordio sull’erba più prestigiosa. Guardate il video e scoprite come il talento italiano si avvicina al grande giorno, pronto a scrivere nuove emozionanti pagine nel torneo londinese.

Si avvicina il giorno dell'esordio di Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon. L'azzurro è chiamato a riscattare l'eliminazione agli ottavi di finale contro Bublik ad Halle e nel frattempo si allena sul Campo Centrale, accennando qualche sorriso tra uno scambio e l'altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, sorriso ritrovato e primi colpi sul Centrale di Wimbledon: guarda il video

In questa notizia si parla di: sinner - sorriso - centrale - wimbledon

Alcaraz, il coach Ferrero rivela: “Sui match point per Sinner mi ha sorriso” - Nel cuore della finale di Roland Garros 2025, Carlos Alcaraz ha mostrato una determinazione straordinaria, svelata dal suo coach Juan Carlos Ferrero.

Jannik Sinner a Wimbledon proverà ad allontanare il ricordo dello sfortunato epilogo del Roland Garros. Il numero uno del mondo sta già testando l'erba dei Championships prima dell'esordio in programma martedì 1 luglio. È tornato il sorriso all'azzurro che, c Vai su Facebook

Translate postGrandi sorrisi tra Djokovic e Sinner... poi Sabalenka si prende la scena: il video. Il divertente video pubblicato dall'account ufficiale di Wimbledon https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Wimbledon/100605/grandi-sorrisi-tra-djokovic-e-sinner-po Vai su X

Sinner, sorriso ritrovato e primi colpi sul Centrale di Wimbledon: guarda il video; Jimmy Connors a Sinner: Stai attento. Tappati le orecchie, non ascoltare nessuno, non leggere; Sinner e l'incontro con Djokovic a Wimbledon: «Peccato, però bravo». Cosa si sono detti.

Wimbledon, Sinner e Alcaraz si ritrovano dopo Parigi: il gesto d’intesa tra i due verso la finale. E Djokovic li esalta - Wimbledon, Sinner e Alcaraz si ritrovano dopo la finale del Roland Garros e si lasciando andare a un bel gesto d'intesa. Come scrive sport.virgilio.it

Sinner, Vagnozzi sicuro: «Jannik sta bene e le sensazioni per Wimbledon sono positive» - A pochi giorni dal via dell’edizione 2025 di Wimbledon, terzo Slam dell’anno, il team di Jannik Sinner è già a lavoro sui campi in erba dell’All England Club. Scrive msn.com