Sinner rivoluzione nello staff prima di Wimbledon | fuori il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio

anni accompagnano Sinner nel suo percorso verso il successo, sono stati ufficialmente sostituiti. Questa decisione segna un’importante svolta nella strategia dello staff, alimentando nuove speranze e aspettative intorno al talento italiano. La scelta di rinnovare la squadra prima di Wimbledon potrebbe rappresentare una chiave di volta per l’aspirante campione, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua incredibile carriera.

Rivoluzione nello staff di Jannik Sinner. Oggi, venerdì 27 giugno, nel giorno del sorteggio di Wimbledon, è arrivata a sorpresa la notizia di una rivoluzione destinata a stravolgere il team del numero 1 al mondo. Marco Panichi, preparatore atletico e Ulises Badio, fisioterapista, che da. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: rivoluzione - sinner - staff - wimbledon

Jannik Sinner, rivoluzione-2026: "A chi si affida" - Con il Roland Garros imminente e l'eco della finale persa contro Alcaraz ancora viva, si apre un nuovo capitolo nel mondo di Jannik Sinner.

Sinner, Wimbledon inizia: smorfia con Vagnozzi, lavoro con Dimitrov, incontro con...Djokovic! Vai su Facebook

Tennis, Sinner cambia preparatore e fisioterapista a pochi giorni da Wimbledon: quali sono i motivi?; Sinner, rivoluzione nello staff prima di Wimbledon: fuori il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio; Retroscena Sinner, rivoluzione prima di Wimbledon: i possibili motivi dell'addio a Panichi e Badio.

Retroscena Sinner, rivoluzione prima di Wimbledon: i possibili motivi dell'addio a Panichi e Badio - I due specialisti erano al suo fianco dallo scorso settembre ... Come scrive corrieredellosport.it

Sinner, arriva la svolta: il tennista cambia il suo staff prima di Wimbledon addio a Marco Panichi e Ulises Badio. Ecco c hi li sostituirà - Jannik Sinner si appresta a debuttare a Wimbledon – sarà in campo l’1° luglio 2025 – con una novità importante fuori dal campo. Si legge su leggo.it