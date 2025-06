Sinner-mania nella musica | dal rap alla lirica Jannik ‘vince’ anche in radio

Jannik Sinner, il campione del tennis, conquista ora anche il mondo musicale, dal rap alla lirica, dimostrando talento e versatilità fuori dal campo. La sua passione per la musica si intreccia con la sua brillante carriera sportiva, portandolo a collaborazioni sorprendenti e coinvolgenti. Dal palcoscenico alle radio, Sinner sta scrivendo un nuovo capitolo che unisce due mondi apparentemente distanti, lasciando tutti senza parole. E il suo viaggio continua...

(Adnkronos) – Jannik Sinner. Il suo nome è capitale nel mondo dello sport, ma anche nella musica non scherza. Il tennista italiano, che si sta preparando a esordire a Wimbledon 2025, non rimbalza più soltanto tra le righe dei tabelloni, ma risuona forte anche nei beat, nei ritornelli e nei freestyle. Da Miss Keta a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sinner - musica - jannik - mania

Bocelli e Sinner, duetto in musica. Esce Polvere e Gloria: “Molto più di una canzone” - Roma, 19 giugno 2025 – Quando un'icona della musica come Andrea Bocelli incontra una stella dello sport, nasce qualcosa di magico.

(LaPresse) Due fuoriclasse si incontrano fuori dal campo, ma nel territorio condiviso della vita vissuta. Nasce così 'Polvere e Gloria', la sorprendente unione in musica tra il Maestro Andrea Bocelli e Jannik Sinner, in uscita il prossimo 20 giugno per Decca Rec Vai su Facebook

Sinner-mania nella musica: dal rap alla lirica, Jannik 'vince' anche in radio; Sorteggio Wimbledon 2025: orario e dove vederlo in tv e streaming; Giubileo, Infiorata Pro Loco d’Italia: l’arte dei territori fiorisce in piazza San Pietro.

Sinner-mania nella musica: dal rap alla lirica, Jannik 'vince' anche in radio - Da Miss Keta a Marracash, passando per Fabri Fibra: il tennista azzurro risuona nei ritornelli d'Italia ... Da msn.com

Habemus Sinner: sui social è Jannik-mania, con tanto di fumata arancione dalla Cappella Sistina - MSN - mania, non solo dal vivo al Foro Italico, dove il numero uno del mondo, sceso in campo per il primo allenamento, è stato ... Lo riporta msn.com