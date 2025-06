Sinner licenzia parte dello staff | la ricostruzione di Sky Sport

Un colpo di scena scuote il mondo del tennis: Jannik Sinner ha deciso di licenziare due membri chiave del suo staff, un’azione che ha suscitato curiosità e sconcerto tra gli appassionati. A pochi giorni dall’esordio a Wimbledon, il talento italiano sembra voler rinnovare il suo approccio e prepararsi al meglio per le sfide imminenti. Ma cosa ha portato a questa decisone inaspettata? Ecco cosa c’è da sapere.

Colpo di scena per Jannik Sinner: licenziati due membri dello staff, ecco cos’è stato riferito da ‘Sky Sport’. Jannik Sinner, a pochissimi giorni dall’esordio a Wimbledon, è tornato ad attirare l’attenzione: è infatti arrivata una decisione inaspettata che ha intaccato in maniera pesante il suo staff. Il numero uno al mondo ha infatti deciso di separarsi da due membri del suo team. Rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista. Ecco cosa filtra. Sinner e la decisione inaspettata: ecco cosa sta succedendo. Secondo quanto riferito ‘Sky Sport’, Jannik Sinner ha deciso di separarsi – in maniera del tutto inaspettata – da Marco Panichi e Ulises Badio. 🔗 Leggi su Sportface.it