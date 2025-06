Sinner fa un' altra rivoluzione | terremoto nello staff Il programma di Wimbledon

La scena tennistica internazionale è scossa da una rivoluzione inattesa: Sinner rivoluziona il suo staff a pochi giorni da Wimbledon, uno dei tornei più prestigiosi al mondo. L’addio al preparatore Marco Panichi e al fisioterapista Ulises Badio apre un nuovo capitolo nella carriera del numero uno italiano, lasciando tutti con il fiato sospeso. Una mossa audace che potrebbe cambiare le sorti del suo cammino in questa strepitosa stagione.

La nuova rivoluzione sinneriana parte da Londra, a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon, appuntamento chiave della stagione. Il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio non fanno più parte dello staff del numero uno al mondo. Una notizia sorprendente, considerando l'importanza del torneo all'orizzonte e il fatto che solo pochi giorni fa Badio fosse regolarmente presente accanto al tennista azzurro all'Atp 500 di Halle. I due erano entrati a far parte del team di Jannik Sinner meno di un anno fa, a settembre 2024, al posto di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, allontanati per le conseguenze del caso Clostebol. 🔗 Leggi su Iltempo.it