sinner cambia staff fuori preparatore e fisioterapista

Jannik Sinner si prepara a un nuovo capitolo nella sua carriera, con un cambio di staff appena prima di Wimbledon 2025. La squadra dell’azzurro si rinnova, lasciando il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, che avevano contribuito ai successi recenti del tennista. Un passo importante che potrebbe segnare una svolta nel suo percorso verso la vetta: ma cosa riserverà questa nuova collaborazione? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Cambia lo staff di Jannik Sinner alla vigilia di Wimbledon 2025, terzo Slam della stagione che scatterà lunedì sui campi in erba di Londra e che vedrà l'altoatesino esordire contro Luca Nardi. Come si apprende da fonti vicine al tennista azzurro il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio hanno concluso la loro collaborazione con il numero uno al mondo. Panichi e Badio erano entrati nel team di Sinner lo scorso settembre, in seguito all'allontanamento di Umberto Ferrari e Giacomo Naldi per le conseguenze del caso Clostebol.