Sinner cambia staff Bertolucci | Non mi piace supporre scenari senza avere certezze assolute ma se ha preso…

Le recenti novità nello staff di Jannik Sinner stanno facendo discutere gli appassionati di tennis. Dopo nove mesi, il giovane talento azzurro ha deciso di rivoluzionare il suo team, separandosi da Marco Panichi e Ulises Badio, figure chiave nel suo percorso. Questa scelta apre nuovi scenari e suscita molte domande sul futuro del campione. Ma cosa significa davvero questa decisione per la carriera di Sinner? Scopriamolo insieme.

Nella giornata odierna è giunta la notizia (fonte Sky Sport) che Jannik Sinner ha rivoluzionato il suo staff: infatti dopo nove mesi Marco Panichi (preparatore atletico) e Ulises Badio (fisioterapista) non fanno più parte della squadra del tennista azzurro. Ricordiamo che entrambi erano stati ingaggiati lo scorso settembre al posto di Giacomo Naldi e Umberto Ferrara, coinvolti .

