Sinner cambia staff a sorpresa | fuori Marco Panichi e Ulises Badio

Nel tennis professionistico, è raro assistere a un cambio di staff così improvviso e clamoroso, soprattutto in vista di un appuntamento così importante come Wimbledon. La decisione di Sinner di rinnovare il suo team apre nuovi scenari e alimenta speculazioni sul futuro del talento italiano. La domanda che tutti si pongono ora è: quale impatto avrà questa rivoluzione sulla sua performance nel torneo più prestigioso?

Il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio non fanno più parte dello staff di Jannik Sinner. Un annuncio clamoroso, soprattutto perché arriva alla vigilia di Wimbledon, torneo cruciale per il numero 1 al mondo. La notizia è stata data da Sky Sport, mentre si attende la conferma ufficiale sui motivi della scelta. La tempistica resta comunque sorprendente. Nel tennis professionistico, è raro assistere a un cambio di staff così ravvicinato a un evento dello spessore di Wimbledon, dove Sinner esordirà in un derby tutto italiano contro Luca Nardi. Inoltre, i due erano arrivati nello staff dell'azzurro meno di un anno fa, per sostituire Umberto Ferrara e Giacomo Naldi allontanati dopo il caso clostebol.