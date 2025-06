Sinner cambia ancora | il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio fuori dal team

Sinner rinnova ancora il suo team, con il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio che escono. Mentre i due professionisti non sono più a Londra, dove Jannik si allena con Cahill e Vagnozzi, il numero uno del tennis mondiale affronterà domani in conferenza stampa le motivazioni di questa decisione, lasciando tutti a chiedersi quali nuovi percorsi si aprano per il campione.

I due non sono a Londra, dove Jannik si allena, affiancato da Cahill e Vagnozzi. Domani in conferenza il numero uno spiegherà la sua scelta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner cambia ancora: il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio fuori dal team

In questa notizia si parla di: sinner - cambia - preparatore - panichi

Sinner, cambia tutto! Perché la vittoria con Cerundolo apre scenari differenti a Roma - La vittoria di Jannik Sinner su Francisco Cerundolo agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025 segna un cambio di paradigma nella competizione.

ULTIM'ORA TENNIS Cambiano preparatore e fisioterapista di #Sinner Fuori dallo staff Marco Panichi e Ulises Badio #SkySport #SkyTennis Vai su X

( Marco Calabresi) Stavolta l'ha vista tutta, non aveva vie di fuga. Se al Foro Italico, durante la semifinale vinta contro Tommy Paul, era scesa nei viali intorno al Centrale per non aver retto la tensione, nel box del Philippe Chatrier dedicato al clan Sinner m Vai su Facebook

Sinner cambia preparatore e fisioterapista: Marco Panichi e Ulises Badio fuori dallo staff; Sinner cambia lo staff, via Panichi e Badio. Cos'è successo; Sinner a sorpresa cambia lo staff, fuori Panichi e Ulises Badio.

Sinner, cambia ancora il suo staff: Panichi e Badio salutano prima di Wimbledon - A pochi giorni dal suo esordio a Wimbledon, il fuoriclasse altoatesino ha deciso di modificare ancora il proprio team: non faranno più parte del suo gruppo ... Come scrive msn.com

Sinner cambia preparatore e fisioterapista: Marco Panichi e Ulises Badio fuori dallo staff - Jannik Sinner si separa con Marco Panichi e Ulises Badio, preparatore atletico e fisioterapista che erano membri dello staff del numero uno al mondo da settembre 2014 (dopo l'addio a Umberto Ferrara e ... Riporta sport.sky.it