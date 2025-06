Sinner a Wimbledon con un team ridotto | ecco cosa è successo

Jannik Sinner conquista Wimbledon con un team ridotto, lasciando il pubblico e gli esperti senza parole. L’allontanamento di Panichi e Badio solleva numerosi interrogativi: perché il numero 1 al mondo ha deciso di affrontare il torneo da solo? Un gesto che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera e nel mondo del tennis. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa scelta audace.

Il clamoroso allontanamento di Panichi e Badio pone numerosi interrogativi: perché il numero 1 al mondo non può aspettare?

