Sindrome di Stoccolma morto il rapinatore che ispirò la teoria

La sindrome di Stoccolma, un fenomeno sorprendente e complesso, ha radici profonde nelle dinamiche tra carnefice e vittima. Clark Olofsson, protagonista di una celebre rapina del 1973, ha ispirato la teoria che ancora oggi affascina psicologi e criminologi. La sua storia ci invita a riflettere su come la paura possa evolversi in empatia, trasformando ostaggi in alleati inaspettati. La sua morte segna la fine di un’epoca, ma il suo lascito rimane vivo nella nostra comprensione dei rapporti umani sotto pressione.

Clark Olofsson nel 1973 si rese protagonista di una rapina in banca con sequestro di persona. I 4 dipendenti della banca presi in ostaggio finirono per empatizzare con Olofsson e il suo complice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sindrome di Stoccolma, morto il rapinatore che ispirò la teoria

