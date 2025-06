Sindacati preoccupati per il futuro di Porto Marghera dopo la bocciatura dell' inceneritore

Dopo la recente bocciatura dell’inceneritore di Eni da parte della Commissione regionale, i sindacati di Porto Marghera esprimono forte preoccupazione per il futuro industriale dell’area. Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la Rsu si confrontano su una «grave situazione» che rischia di compromettere posti di lavoro e sviluppo sostenibile, rendendo urgente un’attenzione condivisa per trovare soluzioni concrete e rilanciare l’area, punto nevralgico dell’economia locale.

