Simone Biasutti ci mette il cuore da sostituto sogna la vittoria poi la beffa francese agli Europei a squadre

Simone Biasutti, cuore e passione in ogni salto, ha emozionato la seconda giornata degli Europei a squadre. Con un grande balzo da 16,94 metri, aveva illuso tutti di poter conquistare la vittoria, ma all’ultimo istante il francese Jonathan Seremes gli soffia il trionfo. Un episodio che dimostra quanto nel salto triplo tutto possa cambiare in un attimo, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e Simone con la voglia di tornare più forte.

Simone Biasutti ha accarezzato la vittoria nel salto triplo che ha animato la seconda giornata di gare degli Europei a squadre, ma è stato beffato all’ultima curva dal francese Jonathan Seremes e ha così concluso al secondo posto. L’azzurro si era issato al comando della gara al secondo tentativo con un brillante balzo da 16.94 metri (0,6 ms di vento a favore), migliorando di ben 27 centimetri il proprio personale giĂ ritoccato di tre centimetri in occasione del secondo tentativo. A quel punto il 25enne ha deciso di fermarsi, passando tutte le successive prove avute a disposizione sulla pedana di Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Biasutti ci mette il cuore da sostituto, sogna la vittoria, poi la beffa francese agli Europei a squadre

In questa notizia si parla di: simone - biasutti - vittoria - francese

Simone Biasutti: “Livello in Italia altissimo, vorrei essere il terzo triplista per i Mondiali” - Simone Biasutti sta riscrivendo le regole del triplo salto in Italia, con un livello che raggiunge vette altissime.

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi vuole Theo Hernández e in questi giorni sta facendo il forcing per chiudere, ma il difensore francese continua a rifiutare le proposte arrivate. Come riporta Fabrizio Romano, nonostante l’accordo già raggiunto con il Milan, il club ara Vai su Facebook

Europei atletica squadre 2025: atleti, programma e dove vederli; Savona per il futuro: la junior Saraceni 14,01; Simone Biasutti ci mette il cuore da sostituto, sogna la vittoria, poi la beffa francese agli Europei a squadre.

Mondiali indoor di atletica leggera, il triestino Simone Biasutti nono nel salto triplo - Mondiali indoor di atletica leggera, il triestino Simone Biasutti nono nel salto triplo Ha ottenuto 16,37 al terzo tentativo. Da rainews.it

Nanchino 2025: sveglie puntate per Andy Diaz e Simone Biasutti – le preview delle finali del salto triplo - MSN - Poche ore ormai all’inizio dei Campionati Mondiali indoor di Nanchino di cui QUI trovate tutte le informazioni utili; vediamo cosa ci riserveranno le gare, maschili e femminili, del salto triplo. Scrive msn.com