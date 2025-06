Simba porta gioia in corsia | a Perugia Pet Terapy in oncoematologia pediatrica

Perugia si è riempita di un'energia speciale grazie a Simba, il cane portatore di gioia in corsia. In un gesto di pura empatia, questo amico a quattro zampe ha portato conforto e speranza tra i piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica, dimostrando che a volte le cure più potenti sono fatte di affetto e attenzione. La sua presenza ha trasformato un semplice giorno in un ricordo indelebile di umanità e coraggio.

Perugia, 27 giugno 2025 - Oggi, nei corridoi dell’ Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Perugia, è successo qualcosa di potente, di vero, di profondamente umano. Un grande cane, Simba, dal cuore immenso ha varcato la soglia del reparto. Non portava medicine, ma qualcosa di altrettanto prezioso: presenza, calore, fiducia. Occhi negli occhi con i bambini, zampe che accarezzano l’anima, sorrisi che nascono spontanei anche nei momenti più difficili: è ufficialmente iniziata la Pet Therapy per i piccoli pazienti. A darne notizia l'azienda ospedaliera e l'europarlamentare Marco Squarta. "Un progetto - racconta - che ho sognato, difeso, rincorso con forza e con amore quando ero in Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Simba porta gioia in corsia: a Perugia, Pet Terapy in oncoematologia pediatrica

In questa notizia si parla di: perugia - simba - oncoematologia - pediatrica

Simba porta gioia in corsia: a Perugia, Pet Terapy in oncoematologia pediatrica; Pet therapy all’Ospedale di Perugia con Simba, il Bovaro del Bernese.

Le favole entrano in Oncoematologia pediatrica a Perugia - Le favole entrano in Oncoematologia pediatrica a Perugia Nuova donazione del Comitato Chianelli PERUGIA , 18 marzo 2025, 15:27 ... Si legge su ansa.it

Perugia, Befana speciale per i piccoli di Oncoematologia e al Chianelli - La Befana fa visita ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica di Perugia e al residence Daniele Chianelli. Scrive umbria24.it