Silvano Canale automobilista indagato per la morte del poliziotto e il ferimento della moglie

Un drammatico incidente a Caprarola ha sconvolto la comunità: Silvano Canale, automobilista coinvolto, è stato indagato per omicidio stradale e lesioni. La vicenda, che ha causato la tragica morte del poliziotto e il grave ferimento della moglie di Canale, apre un capitolo difficile nella cronaca locale. La procura di Viterbo approfondisce le responsabilità, mentre familiari e amici attendono risposte e giustizia per questa tragedia immane.

Omicidio stradale e lesioni. Sono i reati ipotizzati dalla procura dopo il tragico incidente di Caprarola che è costato la vita a Silvano Canale e in cui è rimasta ferita la moglie, ancora ricoverata in ospedale con prognosi riservata. Un indagato Nel fascicolo, aperto dal pm di Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: canale - indagato - moglie - silvano

CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA E ALLA POLIZIA DI STATO. RIPOSA IN PACE, SILVANO Vai su Facebook

Silvano Canale, automobilista indagato per la morte del poliziotto e il ferimento della moglie; Poliziotto morto in un terribile incidente: tornava dalla festa per l'anniversario di matrimonio con la moglie; Genova, mafia: codici cinesi criptati per organizzare traffico droga.

Incidente a Caprarola tra scooter e suv: morto il poliziotto Silvano Canale, gravissima sua moglie - A bordo dello scooter che si è scontrato con un suv c’era anche sua moglie, che lotta tra la vita e la morte in ospedale. Si legge su fanpage.it

Tragedia a Caprarola: Poliziotto Perde la Vita in un Incidente, Gravissima la Moglie - Tragedia sulla strada a Caprarola in provincia di Viterbo, dove Silvano Canale, un poliziotto cinquantenne, è morto in un incidente. Secondo infodifesa.it