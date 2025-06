Siglato l’accordo di progetto per la Venator di Scarlino | obiettivo formazione e riqualificazione del personale

In un momento cruciale per il futuro di Venator a Scarlino, l’accordo appena siglato rappresenta una svolta positiva. Con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare il capitale umano, questa iniziativa dimostra l’impegno delle istituzioni e delle aziende nel garantire un avvenire sostenibile e stabile per i lavoratori del polo chimico. Un passo deciso verso la rinascita industriale e sociale del territorio, che aprirà nuove prospettive e opportunità per tutti.

SCARLINO – Altro passo verso l’uscita dalla fase di incertezza che sta caratterizzando la vicenda di Venator, stabilimento chimico con sede nel polo del Casone di Scarlino, in provincia di Grosseto. Dopo la firma della proroga del contratto di solidarietà, una decina di giorni fa, è stato siglato ieri (25 giugno) in Regione l’accordo di progetto, ovvero il piano pubblico per la formazione e la riqualificazione del personale. Il piano si articolerà in due fasi. La prima riguarda quella attuale, transitoria, in attesa che l’advisor incaricato trovi un nuovo investitore con un rinnovato assetto societario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

