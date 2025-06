Sigismondi FdI avanza delle richieste al commissario europeo | Impegno sullo sviluppo dei trasporti in Abruzzo

Sigismondi di Fratelli d’Italia alza la voce al Senato, avanzando richieste chiare e concrete al commissario europeo Tzitzikostas sullo sviluppo dei trasporti in Abruzzo. Un’occasione preziosa per mettere in luce le priorità infrastrutturali che possono davvero fare la differenza per il territorio. Con determinazione, l’onorevole ha sottolineato l’importanza di investimenti mirati, auspicando un impegno concreto dall’Europa per un futuro più connesso e sostenibile.

“Nel pomeriggio di giovedì 26 giugno si è tenuta in Senato l’audizione del commissario europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibili, Apostolos Tzitzikostas, durante la quale ho avuto l’opportunità di porre l’attenzione su alcune priorità infrastrutturali e strategiche per il futuro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: commissario - europeo - trasporti - sigismondi

Gigafactory 3Sun, il commissario europeo Séjourné arriva a Catania - Il commissario europeo Stéphane Séjourné sarà in visita alla Gigafactory 3Sun di Catania domani, giovedì 15 maggio.

Translate postAbruzzo, Sigismondi (FdI): da Commissario europeo ai trasporti impegno per nostra Regione https://lavocedelpatriota.it/abruzzo-sigismondi-fdi-da-commissario-europeo-ai-trasporti-impegno-per-nostra-regione/… via @vocedelpatriota Vai su X

Nel pomeriggio di oggi si è tenuta in Senato l’audizione del Commissario europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibili, Apostolos Tzitzikostas, durante la quale ho avuto l’opportunità di porre l’attenzione su alcune priorità infrastrutturali e strategiche per il futu Vai su Facebook

“Alta velocità sull’Adriatica e Roma-Pescara siano priorità UE”.

Il commissario Ue ai Trasporti loda l’Italia: “è un modello di successo sulle ferrovie ed è anche una potenza marittima” - Il commissario europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibili, Apostolos Tzitzikostas, oggi era in Italia ed è stato audito in Senato ... Riporta energiaoltre.it

Roma: incontro fra Gualtieri e commissario europeo Tzitzikostas su strategie per turismo e mobilità sostenibili - (FERPRESS) – Roma, 26 giugno 2025 – Si è svolto oggi in Campidoglio un incontro tra il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Commissario europeo Apostolos Tzitzikostas, alla presenza dell’assessore a ... Secondo ferpress.it