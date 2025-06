Sigilli a un complesso turistico di Marina di Camerota

Un complesso turistico in costruzione a Marina di Camerota, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, è stato recentemente sottoposto a sequestro dai Carabinieri del Reparto Parco. L’operazione, disposta dalla Procura di Vallo della Lucania, si inserisce in un’indagine su presunte violazioni urbanistiche e ambientali che minacciano questa splendida zona. Un intervento deciso per proteggere il patrimonio naturale e garantire rispetto alle normative vigenti.

Tempo di lettura: 1 minuto Sotto sequestro un villaggio turistico in costruzione situato nella frazione Marina del comune di Camerota, in provincia di Salerno, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Reparto Parco del Cilento, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, nell’ambito di un’indagine su presunte violazioni urbanistiche e ambientali in un’area vincolata. Il sito, a ridosso della costa e inserito in una zona di rilevante pregio naturalistico, è sottoposto a vincolo paesaggistico e rientra nel Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero come area Cira (Conservazione integrale risorse ambientali). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sigilli a un complesso turistico di Marina di Camerota

