sigfrido ranucci non entra alla presentazione dei palinsesti rai ma si unisce alla protesta dei giornalisti

La notizia era stata annunciata come un’importante presentazione dei nuovi palinsesti Rai, ma l’evento si trasforma in un’occasione di protesta. Sigfrido Ranucci, volto noto di Report, decide di non partecipare alla cerimonia ufficiale e si unisce ai giornalisti in piazza a Napoli, esprimendo contrarietà ai tagli all’informazione. Una scelta coraggiosa che sottolinea il ruolo fondamentale della libertà di stampa nel panorama mediatico italiano.

I giornalisti Rai pronti a protestare davanti alla sede di Napoli contro i tagli all'informazione; in prima linea, Sigfrido Ranucci di Report. Oggi a Napoli si svolge la presentazione dei palinsesti Rai. L'evento però, parte già in polemica dato che alcuni giornalisti sono pronti a manifestare fuori dagli studi Rai della sede partenopea. Tra questi, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La protesta dei giornalisti La notizia era stata anticipata da Fanpage, ora confermata dal diretto interessato: Sigfrido Ranucci si unisce ai colleghi contro i tagli Rai. Tra questi, sarebbe stato colpito anche Report, che verrebbe ridimensionato.

