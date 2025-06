Sigfrido Ranucci difende Report è scontro con la Rai dopo il provvedimento disciplinare

In un delicato momento per l'informazione pubblica, Sigfrido Ranucci si schiera a difesa di Report, il celebre programma d'inchiesta di Rai3, scatenando un vero e proprio scontro con la Rai. La tensione tra il giornalista e l'azienda cresce, rivelando un conflitto più profondo sulla libertà di stampa e il ruolo dell'informazione nel panorama italiano. La questione va oltre i palinsesti: è una sfida alla democrazia stessa.

È ormai guerra fredda – e nemmeno troppo – tra Sigfrido Ranucci e la Rai. A poco tempo dalla presentazione ufficiale dei palinsesti della prossima stagione, la tensione è alle stelle. E la miccia si chiama Report, lo storico programma d'inchiesta di Rai3, anche se il vero motivo è molto più profondo e riguarda il valore dell' informazione pubblica, il dovere di cronaca e, soprattutto, la libertà di stampa in un momento sempre più delicato per chi fa giornalismo d'inchiesta. Il provvedimento disciplinare della Rai. Sigfrido Ranucci ha scelto di non tacere e ha raccontato tutto sui suoi canali social, pubblicando la lettera di richiamo ricevuta dalla Rai con un elenco di contestazioni che va dalla partecipazione a trasmissioni di altri canali, come Otto e Mezzo o Piazza Pulita, fino alla promozione del proprio libro e a un'intervista in cui ha parlato, in termini generali, del declino della libertà di stampa in Italia.

"La scelta": a Marineo la presentazione del libro di Sigfrido Ranucci - Il 13 maggio, alle ore 17, il castello Beccadelli Bologna di Marineo ospiterà la presentazione del libro "La scelta" di Sigfrido Ranucci, noto giornalista d'inchiesta e conduttore di Report.

