Sicurezza nelle stazioni I sindaci chiedono di schierare l’esercito

In un momento in cui la sicurezza delle stazioni diventa prioritaria, i sindaci della provincia chiedono l’intervento deciso dello Stato. L’ipotesi di schierare i militari dell’esercito per proteggere pendolari e turisti tra Lecco e Tirano sta facendo discutere, con il prefetto Sergio Pomponio chiamato a valutare questa soluzione straordinaria. Una misura che potrebbe fare la differenza per ridare tranquillità ai viaggiatori e ripristinare fiducia nel sistema ferroviario locale.

I soldati dell'esercito nelle stazioni della provincia. Potrebbe arruolarli il prefetto Sergio Pomponio per vigilare sulla sicurezza di pendolari e turisti che quest'estate sono orfani dei treni tra Lecco e Tirano. L'annuncio del possibile arrivo dei militari, almeno in alcune stazioni, arriva al termine di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sollecitata dalla presidente della Provincia Alessandra Hofmann, a cui hanno partecipato i vertici delle forse dell'ordine, tra cui il comandante della Polfer di Milano, e i sindaci di Lecco, Osnago, Airuno, Olgiate Molgora, Calolziocorte, Cernusco e Merate.

