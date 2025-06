Siccità in Sicilia Agrigento è capitale della cultura ma senza dissalatore

In un territorio ricco di storia e cultura come Agrigento, la siccità mette a dura prova le risorse idriche. Mentre la città si fregia del titolo di Capitale della Cultura, l’assenza di un dissalatore stabile rischia di compromettere il benessere dei cittadini. La recente costruzione di un dissalatore mobile a Porto Empedocle rappresenta una soluzione temporanea, ma ora più che mai, è necessario un intervento strutturale per garantire acqua pulita e sicurezza.

