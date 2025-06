Siccità in Sicilia Agrigento capitale della cultura ma senza dissalatore

In un’Italia dove la siccità diventa sempre più pressante, Agrigento, capitale della cultura, si trova senza un dissalatore stabile, aggravando le difficoltà di approvvigionamento idrico. La costruzione di un dissalatore mobile a Porto Empedocle rappresenta una speranza concreta per la regione, ma resta il rischio di un futuro sempre più complesso senza soluzioni durature. Un problema che richiede interventi immediati e strategie efficaci per tutelare il patrimonio e il benessere dei cittadini.

Siccità in Sicilia. A Porto Empedocle la costruzione di un dissalatore mobile sulla spiaggia di Marinella. Servizio di Massimiliano Cochi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Siccità in Sicilia, Agrigento capitale della cultura ma senza dissalatore

In questa notizia si parla di: siccità - sicilia - dissalatore - agrigento

Coldiretti, al Sud è già allarme siccità. In Sicilia si rischia un’estate problematica - L'allerta siccità in Sicilia segna un campanello d'allarme per l'intero Sud Italia: l'estate potrebbe rivelarsi problematica.

#Tv2000 - #Siccità in #Sicilia, #Agrigento capitale della cultura ma senza #dissalatore #27giugno #Tv2000 @Regione_Sicilia @tg2000it Vai su X

Siccità in Sicilia, Agrigento capitale della cultura ma senza dissalatore; Siccità in Sicilia, consegnati i primi dissalatori mobili; Crisi idrica, via libera dal ministero al dissalatore di Porto Empedocle.