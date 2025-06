Siamo sempre quelli di prima le persone non cambiano Così la figlia di Totò Riina si rivolgeva alle vittime di estorsione

Siamo sempre gli stessi, e le persone spesso non cambiano. La figlia di Totò Riina, Maria Concetta, si è rivolta alle vittime di estorsione in un caso che scuote la Toscana: un imprenditore del Senese avrebbe subito un’estorsione con richieste di generi alimentari e denaro. Un episodio inquietante che mette in luce le ombre di un passato ancora presente. La vicenda si dipana tra minacce e tentativi di intimidazione, rivelando quanto sia difficile sfuggire a un destino segnato.

L'inchiesta fiorentina che ha coinvolto la più grande dei figli di Totò Riina, Maria Concetta, e suo marito Antonino Ciavarello, avrebbe visto come presunte vittime di un'estorsione un imprenditore del Senese, che sarebbe stato costretto a dare una cesta di generi alimentari del valore di 150 euro e mille euro, e di una tentata estorsione ai danni di un altro imprenditore toscano, del Pisano,.

