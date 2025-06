Si va verso l’era dei due Dalai Lama degli esuli e di Pechino L’esperto | La Cina vuole la religione regolata dallo Stato

Mentre Tenzin Gyatso si prepara a celebrare i suoi 90 anni, il mondo guarda con trepidazione al futuro del Tibet e della sua spiritualità. La Cina, desiderosa di controllare le religioni, potrebbe promuovere una linea ufficiale parallela, creando un scenario con due Dalai Lama: uno fedele a Pechino, l’altro simbolo di resistenza all’estero. Una scelta che potrebbe indebolire l’influenza del buddhismo tibetano nel panorama globale, lasciando il segno su una delle più antiche tradizioni spirituali.

Mentre il 6 luglio Tenzin Gyatso si accinge a festeggiare i suoi 90 anni, il dilemma della successione torna al centro del dibattito. Tutto lascia pensare a un futuro con due Dalai Lama: uno fedele alla Cina e uno riconosciuto dalla comunità tibetana in esilio. Il passaggio delle consegne comporterà una minore visibilità del buddhismo all’estero, dove Tenzin Gyatso viene considerato un simbolo della resistenza tibetana fin dagli anni ’50? Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto a Robert Barnett, docente presso la School of Oriental and African Studies di Londra e tra i massimi esperti di Tibet. Il Dalai Lama ha avanzato varie possibilità per eludere il controllo di Pechino, persino di non reincarnarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si va verso “l’era dei due Dalai Lama” (degli esuli e di Pechino). L’esperto: “La Cina vuole la religione regolata dallo Stato”

