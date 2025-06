Si taglia nell' orto prende il tetano e finisce in terapia intensiva

Un semplice taglio nell'orto può trasformarsi in una minaccia grave come il tetano, come dimostra l’incidente di un’anziana di 85 anni ricoverata in terapia intensiva. La storia ci ricorda l’importanza cruciale della prevenzione attraverso la vaccinazione. Il dottor Matteo Bassetti invita tutti a proteggersi: un gesto semplice per evitare conseguenze drammatiche e salvare la vita. Non sottovalutiamo il potere della prevenzione.

Una donna di 85 anni è ricoverata all'ospedale San Martino in terapia intensiva con una forma molto grave di tetano. A renderlo noto è il direttore della clinica malattie infettive del policlinico genovese, Matteo Bassetti, che invita a vaccinarsi tramite un video sui suoi profili social. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

