In un clima di grande incertezza, si assiste a un doppio addio tra Milan e i suoi protagonisti. La gestione controversa e le decisioni recenti scuotono i tifosi, mentre le partenze di figure chiave come il tecnico Federico Guidi alimentano il dibattito. Entrambi lasciano il Diavolo, aprendo una fase di rinnovamento che promette sorprese e sfide. Cosa cambierĂ ora per il club? Restate con noi per scoprire gli sviluppi piĂą aggiornati.

Entrambi lasciano il Diavolo. Una doppia scelta che non convince proprio nessuno: ecco cosa sta accadendo in questi minuti E’ arrivato nel pomeriggio il comunicato ufficiale del Milan, con il quale ha annunciato la separazione dopo una stagione piĂą che positiva. Doppio addio al Milan: “Gestione assurda” (LaPresse) – Calciomercato.it I rossoneri e il tecnico Federico Guidi hanno risolto consensualmente il contratto. Anche il Milan Primavera, dunque, ripartirĂ da un nuovo allenatore, così come è successo in prima squadra. Si va verso una soluzione interna per i rossoneri. Il settore giovanile, così, perde una figura di riferimento, ma in queste ore a far discutere è  l’addio di altri due protagonisti della scorsa annata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Si svincolano dal Milan: “Gestione assurda, lo prende l’Inter”

