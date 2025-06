Si spara con la pistola d’ordinanza | agente penitenziario suicida nel parcheggio del carcere a Napoli

Una tragica notizia scuote il carcere di Secondigliano a Napoli, dove un agente penitenziario di 59 anni si è tolto la vita con la sua pistola di ordinanza nel parcheggio. La comunità penitenziaria e la famiglia sono sotto shock, lasciando aperti molti interrogativi sui motivi di questa drammatica scelta. Un dolore profondo che ci ricorda quanto sia fragile il benessere mentale, anche in ambienti apparentemente strutturati e sicuri.

Tempo di lettura: 2 minuti Dramma al carcere di Secondigliano, a Napoli, dove un agente della polizia penitenziaria di 59 anni si è tolto la vita sparandosi con la sua pistola di ordinanza nel parcheggio. Il poliziotto, che doveva entrare in servizio nell’istituto penitenziario alle 12, lascia la moglie e due figli. “Siamo addolorati per questa tragedia: non conosciamo ancora i motivi del gesto. Era molto apprezzato dai colleghi e dai superiori per la sua abnegazione al lavoro. Il sindacato esprime profonda vicinanza alla famiglia dell’agente deceduto”, commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario regionale dell’Uspp che aggiungono: “non riusciamo a spiegarci come un collega che stava per andare in pensione possa avere commesso un gesto simile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it