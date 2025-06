Si può dare l'albicocca al cane?

Se desideri condividere un momento di dolcezza con il tuo amico a quattro zampe, l’albicocca può essere un’ottima scelta, purché somministrata con attenzione. Ricorda: poche quantità, senza nocciolo e sempre sotto controllo. Ma quali sono i benefici e i rischi? Scopriamo insieme come offrire questa delizia in modo sicuro e consapevole.

I cani possono mangiare l’albicocca, ma solo in piccole quantità e senza nocciolo, che è pericoloso per rischio di ostruzioni e tossicità. La polpa è sicura e nutriente, ma va offerta raramente e sotto controllo per evitare problemi digestivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it