Si introdoce nella Galleria Mediterranea per svuotare i cambia-monete | bottino da circa 1000 euro

Ancora una volta, Salerno è stata teatro di un efferato furto che mette in allarme la città. Nella notte, un malvivente si è introdotto nella Galleria Mediterranea, derubando circa 1000 euro dai cambia monete. Un colpo che evidenzia le sfide della sicurezza urbana e che richiede un intervento deciso delle autorità per garantire la tranquillità dei cittadini. Le indagini sono in corso per risalire all’autore di questo ennesimo episodio criminoso.

Ennesimo furto a Salerno città: un ladro ha messo a segno un nuovo colpo nella Galleria Mediterranea, in via San Leonardo, nella notte. Il malvivente, introducendosi dal retro, ha svuotato le macchine cambia-monete, rubando circa 1000 euro. Indagano, dunque, le forze dell'ordine per risalire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

