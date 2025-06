Si è spento don Giuliano Trevisan Per 40 anni parroco di Sant’Agata

Una figura indimenticabile di dedizione e fede ci lascia: don Giuliano Trevisan, parroco di Sant’Agata maggiore per quasi quattro decenni, si è spento a 82 anni. La sua vita, segnata da una profonda vocazione, ha toccato tante anime e ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità. Dopo anni di servizio e sacrifici, il suo spirito rimarrà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e stimato.

Si è spento a 82 anni, don Giuliano Trevisan, per quasi 40 anni parroco di Sant’Agata maggiore. Il sacerdote era stato colpito da un ictus tre anni fa e da allora aveva dovuto lasciare la sua Sant’Agata ed era stato ricoverato in diverse strutture sanitarie fino al decesso, ieri mattina, alla Cra San Romualdo. Nato a Ravenna nel 1943 e ordinato sacerdote nel 1967, è stato uno dei primi cappellani del villaggio Anic, poi vicario parrocchiale a San Rocco. Aveva studiato Sacra Scrittura dai domenicani. Per anni ha lavorato in Curia e, in particolare, all’Ufficio amministrativo. È stato anche economo diocesano e direttore dell’Opera di Religione dal 1980 al 1995. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it