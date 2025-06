Si chiamerà Si fa noi L' interprete? Elio Germano o Claudio Santamaria ma non è escluso Giorgio Panariello Marco Risi girerà il suo biopic

Vittorio Cecchi Gori, figura iconica del cinema italiano, sta per tornare sul grande schermo con il film "Si fa noi" diretto da Marco Risi. Un progetto ambizioso che promette di ripercorrere la straordinaria vita di un uomo e l’evoluzione dell’Italia dagli anni Ottanta a oggi. La produzione, curata da Tenderstories, mira a catturare l’essenza di un’epoca e di una personalità indimenticabile. Preparatevi a rivivere una storia intensa e coinvolgente, destinata a lasciare il segno.

V ittorio Cecchi Gori, un nome che ha segnato il cinema italiano, sarà presto il protagonista di un film diretto da Marco Risi. Un progetto ambizioso, intitolato Si fa noi, che promette di raccontare non solo la parabola di un uomo «larger than life», ma anche uno spaccato dell’Italia dagli anni Ottanta a oggi. La produzione, curata da Tenderstories di Moreno Zani e Malcom Pagani, si basa su una sceneggiatura scritta da Risi, Enrico Vanzina, Tano Risi e Carlo Sorrentino, con un soggetto nato dalla collaborazione con Andrea Purgatori. Il film, come spiega il regista a Il Messaggero, sarà un biopic con il tono tragicomico della commedia italiana, capace di intrecciare successi, cadute e la solitudine di un uomo che ha vissuto tutto. 🔗 Leggi su Iodonna.it