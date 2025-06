Si amplia il teleriscaldamento Otto cantieri in contemporanea con mappe e documenti digitali

L’ampliamento del teleriscaldamento avviene ora con otto cantieri aperti contemporaneamente, grazie a mappe e documenti digitali accessibili da smartphone e computer. Questa innovazione riduce drastico la burocrazia, accelerando i tempi e risparmiando risorse nella realizzazione della rete di 16 chilometri tra Valmadrera, Malgrate e Lecco, attraversando ostacoli come infrastrutture ferroviarie, strade importanti e il fiume Adda. Ingegneri, architetti e tecnici collaborano in modo più efficiente, garantendo un’opera più rapida e sostenibile

Documenti e planimetrie a portata di smarthpone o di computer. Significa meno scartoffie e meno burocrazia, cioè più risparmio di tempo e soldi per la realizzazione della rete di teleriscaldamento tra Valmadrera, Malgrate e Lecco, 16 chilometri di doppie tubazioni in acciaio che attraversano diversi ostacoli, tra cui infrastrutture ferroviarie, importanti assi viari, oltre che vari corsi d'acqua, come l'Adda. Ingegneri, architetti e tecnici di J+S - spa multidisciplinare di progettazione integrata di Concorezzo da 10 milioni di euro di fatturato e una novantina di dipendenti e collaboratori - che se ne stanno occupando, stanno utilizzando PlanRadar, una piattaforma per la documentazione, la comunicazione e la reportistica digitale.

