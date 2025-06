Si alza il sipario sulla stagione lirica del Teatro Galli | in vendita le prevendite per La cambiale di matrimonio di Gioachino Rossini

Il sipario si alza sulla stagione lirica del Teatro Galli, un evento imperdibile per gli appassionati di musica e teatro. Sabato 28 giugno alle ore 10:00 sono aperte le prevendite per "La Cambiale di Matrimonio" di Gioachino Rossini, opera giovanile che incanterà il pubblico mercoledì 8 ottobre. Un'occasione unica per sostenere i talenti emergenti coinvolti in questa produzione innovativa. Non perdere l’opportunità: i biglietti ti aspettano!

Parte la mattinata di sabato 28 giugno dalle ore 10:00 la prevendita per i biglietti per La cambiale di matrimonio, opera giovanile di Gioachino Rossini, in scena mercoledì 8 ottobre alle ore 20 al Teatro Galli, nell'ambito della stagione lirica 2025. Produzione interamente affidata ai giovani.

