Si allarga l’asse Roma-Copenaghen contro l’immigrazione clandestina

Un crescente fronte comune tra Roma e Copenaghen si rafforza contro l’immigrazione clandestina, con accordi e strategie condivise per contenere i flussi e facilitare i rimpatri. Nel frattempo, l’attenzione si sposta anche sulla sicurezza: sette giovani, di cui quattro minorenni, sono accusati di rapine e aggressioni, lasciando ferite profonde nel tessuto sociale. Un quadro complesso che richiede risposte rapide ed efficaci, ma anche un impegno costante a tutela dei cittadini.

Incontro fra il premier italiano e quello danese a margine del Consiglio europeo con i leader di altri Paesi. Al centro, le politiche per contrastare i flussi e favorire i rimpatri. La Meloni: «Soddisfazione».. La polizia ha individuato sette giovanissimi, fra cui quattro minorenni, accusatidi rapine e aggressioni. Sfregiato un uomo che aveva tentato di difendere una ragazza.. Lo speciale contiene due articoli..

