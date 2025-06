Sì all’addio di Angelino ma la Turchia chiama Ndicka | la Roma abbassa il prezzo

La Roma si prepara a fare una scelta cruciale: sacrificare Angelino o Ndicka, due pedine fondamentali per il futuro, per rispettare gli obblighi finanziari e sbloccare il mercato in entrata. Con il tempo che stringe, ogni decisione diventa un tassello determinante per il rilancio giallorosso. La domanda ora è: quale strada porterà alla soluzione più strategica? Solo il prossimo passo mostrerà la direzione da seguire per rinvigorire la squadra e tornare a sognare.

Pochi giorni ancora a disposizione per la Roma per materializzare quell’ultima plusvalenza utile a rispettare il settlement agreement con la UEFA, il primo fondamentale passo per far poi decollare il mercato in entrata. Dopo le dovute riflessioni due sono le strade percorribili: l’addio di Angelino o quello di Ndicka. In entrambi i casi una perdita importante, ma il club, e probabilmente tutto l’ambiente giallorosso, conviene che sacrificare l’esterno spagnolo sia la scelta più saggia e meno dolorosa. Più facile a dirsi che a farsi, visto che dopo la mancata cessione all’Al Hilal prima del Mondiale per Club, che avrebbe portato nelle casse 25 milioni tra parte fissa e bonus, nessun altra squadra ha presentato un’offerta dello stesso tipo, adeguata a far quadre definitivamente i conti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sì all’addio di Angelino, ma la Turchia chiama Ndicka: la Roma abbassa il prezzo

In questa notizia si parla di: addio - angelino - ndicka - roma

Angelino apre all’Al-Hilal, addio a un passo: super offerta alla Roma - Inizia una settimana cruciale per la Roma, tra rinnovi, acquisti e strategie di mercato. Con Gasperini ormai stabilmente in panchina, i tifosi si chiedono quali novità aspettarsi e come la rosa potrà essere rivoluzionata.

Roma, caccia alla cessione entro il 30 giugno: Ndicka in pole per l’addio La Roma è chiamata a chiudere almeno una cessione entro il 30 giugno per rientrare nei parametri di bilancio. In cima alla lista dei possibili partenti c’è Evan Ndicka, che potrebbe lascia Vai su Facebook

Roma, si complicano le cessioni di Ndicka e Angelino. Paredes, fatta al Boca; N'Dicka salva Roma: il piano di Massara per rispettare i paletti Uefa; Roma, per Angelino c'è anche l'Al Nassr: Milan su De Cuyper.

Roma, addio a Ndicka? Attenzione al Marsiglia - Attenzione al futuro di Evan Ndicka per la Roma: il difensore che ha fatto tanto bene nelle ultime due stagioni ... Segnala europacalcio.it

Scambio con la Roma e addio Ndicka: il cerchio si è chiuso in una notte - Al centro delle operazioni ci sarebbe stato Ndicka, il difensore ivoriano che i giallorossi potrebbero ... Da asromalive.it