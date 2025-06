Si abbassa di nuovo i pantaloni davanti ai passanti | scatta ancora una denuncia per atti osceni

Una settimana fa, un episodio sconcertante aveva suscitato scalpore a Sabaudia, quando un uomo di 45 anni si era denudato in strada in evidente stato di alterazione, attirando l’attenzione e finendo sotto denuncia. Ora, purtroppo, la stessa scena si ripete, alimentando preoccupazioni sulla sua condizione e sulla sicurezza pubblica. La vicenda si conclude con una nuova denuncia per atti osceni, sottolineando ancora una volta la necessità di interventi adeguati.

Ora ci ricasca. Il cittadino indiano di 45 anni si è abbassato di nuovo i pantaloni in pieno.

