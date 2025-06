Shell verso l' acquisto di BP fusione da 300 miliardi ma la conchiglia smentisce | falso sono solo speculazioni

Rumors infondati scuotono il mercato: Shell smentisce le voci di un'acquisizione da 300 miliardi di BP, confermando invece il suo impegno verso performance, disciplina e semplificazione. Mentre il valore di Shell si aggira intorno ai 208 miliardi con un debito netto di 38,8 miliardi, le azioni subiscono una flessione del 23%. In un settore in rapido mutamento, la chiarezza è fondamentale: ecco perché le speculazioni devono essere dissipate e i focus rialzati.

